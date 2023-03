$!Lluvia de críticas a Yina Calderón por mostrar su aspecto natural sin utilizar extensiones, filtros ni maquillaje

“Ya me voy a bañar, porque tengo que hacer muchas cosas, esta semana me voy a Europa. Y les voy a mostrar la realidad de mi vida, cuando me quito las extensiones“, dijo Yina.

Yina Calderón sabía que su aspecto natural sin extensiones iba a generar polémica, y como es su costumbre, decidió tomarse a sí misma con humor y burlarse de la situación. Hizo una referencia a personajes de la serie de anime Dragon Ball, mencionando que se parecía a ellos por el cabello que crece hacia arriba. También compartió con sus seguidores que se prepararía para su viaje a Europa, y que tenía la intención de cambiar su look y lucir diferente durante su viaje.

“¿A quién más le pasa esto? [risas]. Yo me levanto, todas las mañanas así, cuando no tengo extensiones, electrocutada. Para que se den cuenta de que mi pelo crece hacia arriba. Yo era ‘chuta’, crespa de niña. Y una vez, estando en el colegio, me hice una keratina y se me alisó y vean“, relató en medio de las risas.

