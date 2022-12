$!Lo más escuchado en 2022: Bad Bunny le ganó a Taylor Swift

Bad Bunny fue el artista más escuchado del mundo, según las estadísticas de Spotify. No es algo nuevo para él. El cantante puertorriqueño se ha llevado por tercer año consecutivo este reconocimiento y, de hecho, es el primero en lograr esta hazaña. Fue el más escuchado en todos los países hispanohablantes de Latinoamérica. Lea además: ¿Por qué Shakira sigue siendo la reina del Mundial de Fútbol? Este año lo hizo superando los 18.500 millones de streams con todas sus canciones. Pero Taylor Swift llegó a tiempo a la cita con sus fans a ‘medianoche’, y eso la impulsó a convertirse en la segunda artista más reproducida del año globalmente, y en el primer lugar de Australia, Reino Unido, Irlanda, Malasia, Filipinas, Nueva Zelanda, Catar, Eslovenia y Singapur. Completando los cinco artistas más escuchados están las dos potencias de Toronto, Drake y The Weeknd, junto con la banda de K-Pop BTS. En cuanto al disco más escuchado del año, con todo y el impresionante debut de “Midnights”, no pudo superar “Un verano sin ti”, del mismo Bad Bunny. “Midnights” salió el pasado mes de octubre, mientras que el cuarto álbum del puertorriqueño se lanzó a principios de mayo. Los álbumes que le siguieron fueron “Harry’s House”, de Harry Styles y “Sour”, de Olivia Rodrigo.

Las tendencias globales que moldearon el año

Las películas y programas se abrieron un lugar Después del lanzamiento de Black Panther: Wakanda Forever de Marvel Studios, las reproducciones globales de la playlist oficial de la película aumentaron en más de un 4.000%. Vea esto: Desde hoy, preventa de boletas de “Pantera Negra: Wakanda por siempre” Y con la nueva temporada de Stranger Things, las reproducciones del éxito de 1985 de Kate Bush, Running Up That Hill (A Deal With God), aumentaron más de 8.700% en todo el mundo.

Los podcast más escuchados de 2022 Este año, la oferta de podcast de Spotify se expandió a nuevos mercados, brindando a más oyentes de todo el mundo nuevos programas para maratonear. Con más de cuatro millones de podcast, la plataforma ofrece algo para cada tipo de oyente. Pero, ¿qué programas dejaron su huella especialmente en 2022? A nivel mundial, el podcast más popular por tercer año consecutivo es The Joe Rogan Experience. Call Her Daddy, de Alex Cooper, ocupa el lugar del segundo podcast más popular. Anything Goes with Emma Chamberlain, una futura exclusiva de Spotify que toca una variedad de temas de la popular creadora estadounidense, ocupa el tercer lugar, mientras que Caso 63, un podcast original de Spotify que se estrenó en español, portugués brasileño, hindi, y el inglés ocupa el cuarto lugar con todas sus iteraciones de idiomas combinadas. Crime Junkie, un podcast sobre crímenes reales de Ashley Flowers y Brit Prawat, completa la lista como el quinto podcast más popular. Le puede interesar: Arte en Copa Mundial de la FIFA 2022: aficionados del fútbol se tatúan a sus jugadores favoritos

Harry Styles le ganó en algo a Bad Bunny Curiosamente, la canción más escuchada del año en Spotify no fue de Bad Bunny, sino de Harry Styles. El ex One Direction tuvo ese honor con su sencillo “As It Was”, que hasta la fecha ha tenido más de 1.611 millones de reproducciones en todo el mundo.

La latina más escuchada ¿Ya pensaste en nombres? Pues le atinaste, la latina más escuchada en Spotify en 2022 fue la colombiana Karol G, quien logró este puesto de honor también por tercer año consecutivo gracias al álbum que sacó a finales de 2021 KG0516, donde se incluyen sus sencillos Bichota y Tusa, entre otros.

Álbumes más escuchados:

1. Un verano sin ti de Bad Bunny 2. Harry’s House de Harry Styles 3. Sour de Olivia Rodrigo 4. = de Ed Sheeran 5. Planet Her de Doja Cat

Canciones top:

1. As It Was de Harry Styles 2. Heat Waves de Glass Animals 3. Stay de The Kid Laroi y Justin Bieber 4. Me porto bonito de Bad Bunny y Chencho Corleone 5. Tití me preguntó de Bad Bunny

Los artistas de K-Pop más escuchados globalmente

1. BTS 2. Blackpink 3. Twice 4. Stray Kids 5. Seven Teen

Los artistas más virales