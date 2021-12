Lo que le dijo Mauricio Leal a Fanny Lu en un sueño

Varias celebridades lamentan aún la muerte de Mauricio Leal, entre ellas Carolina Cruz y Fanny Lu.

Precisamente, la cantante reveló en sus redes que ha soñado con el estilista, quien le habría dejado un mensaje sobre cómo se sentiría en estos momentos, más allá de su muerte.

“Maito bello, recordarte es siempre una terapia. Me reí tanto contigo que seguir llorándote es un absurdo, cuando debo celebrar tu vida y tu llegada al cielo. Gracias por hablarme en sueños, por pedirme recordarte con alegría, por decirme que estás bien y en paz. Me has contagiado tu paz”, aseguró la artista.

Agregó que “de ahora en adelante mis momentos contigo serán para seguirme riendo de nuestras aventuras, baby. Para agradecer cada segundo de belleza y alegría que me regalaste”.

Finalmente, la cantante, que era muy cercana a Leal, le pidió a sus colegas y amigos del estilista que lo recordaran con alegría y celebraran su vida así mismo.

“Mi invitación, por eso, es a celebrar tu vida, a que nunca olvidemos tu nombre, tu imagen, tu voz, tu energía, tu ejemplo, tu generosidad, tu capacidad de dar amor. Te amo infinito”, dijo.

Cabe recordar que el pasado 14 de diciembre, la Fiscalía dictaminó que la muerte de Mauricio Leal y su madre era un doble asesinato. Sin embargo, siguen las investigaciones para esclarecer el caso.