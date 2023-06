LOL: Last One Laughing Colombia, el experimento de comedia más loco y divertido de la historia con Jorge Enrique Abello

Prime Video presentó las primeras imágenes de LOL: Last One Laughing Colombia. Por primera vez en Colombia, la franquicia de LOL abre sus puertas a 10 de los mejores comediantes para competir entre ellos y ganar el trofeo de LOL, mientras se atreven a hacer comedia libre de censura y sin límites. En este experimento diferente, los comediantes mostrarán su repertorio completo de bromas mientras enfrentan el más grande de todos los retos: hacer a los oponentes reír sin traicionarse a sí mismos con su propia sonrisa.

La más reciente entrega de la divertida serie de competencia de comedia ganadora del Emmy, será liderada por Jorge Enrique Abello y en Colombia se estrenará el 11 de agosto y estará disponible exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo

Marie Leguizamo es la showrunner y la serie es producida por Banijay Mexico & U.S. Hispanic. La serie es una adaptación de la tremendamente popular serie Amazon Original japonesa Hitoshi Matsumoto Presents Documental, producida y protagonizada por Hitoshi Matsumoto, quien invita a 10 comediantes a apostar dinero en una “batalla de risa a puerta cerrada”, en donde todo es posible.

LOL: Last One Laughing Colombia, una serie de 6 episodios de 30 minutos cada uno, se unirá a miles de películas y shows de TV internacionales en el catálogo de Prime Video, incluyendo las producciones Amazon Original colombianas como Noticia de un Secuestro, Cochina Envidia, Góspel, MANES, Primate, La Vida Después del Reality y A Grito Herido¸ así como también las galardonadas series Amazon Originals aclamadas por la crítica que incluyen a The Boys, Citadel, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, Jack Ryan de Tom Clancy y The Marvelous Mrs. Maisel, todas en Prime Video, que está disponible sin costo adicional para miembros Prime.