Los 16 cantantes y músicos que cancelaron presentación en la Feria de Cali por COVID-19

En ese sentido, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió a los gobiernos que se extremen las medidas sociales para frenar los contagios, sobre todo porque las cifras se acercan a un nuevo récord: un millón de casos diarios a nivel global.

La Feria de Cali, que inició el 25 de diciembre y va hasta hoy 30, tuvo algunas “bajas” por brotes del nuevo coronavirus en los equipos de algunos de los artistas programados.

De los primeros en confirmar su retirada fue El Gran Combo de Puerto Rico que, en una publicación en su cuenta oficial de Instagram, anunció: “El covid afectó a ocho de nuestros músicos y no nos permitió llegar a la Feria de Cali”.

Así mismo, la orquesta recordó que tiene programadas otras presentaciones para el mes de enero en Manizales, Santa Marta y Cartagena, a las que espera poder asistir.

Una noticia similar dio el cantautor de salsa Rey Ruiz. A través de un video narra que después de una salida a un restaurante, de tres parejas que estuvieron, “cuatro dimos positivo. Debido a mi situación no voy a poder llegar a Cali, estoy inservible como cantante, he pasado días malos, sobre todo con la garganta. Es primera vez que me sucede esto en 30 años”.

Como medida de precaución (por el contacto permanente que tienen con otras personas) las celebridades y los equipos que las acompañan se realizan pruebas periódicas para detectar el virus. En uno de estos procedimientos, contó en un video Fruko, de Fruko y sus tesos, él y cuatro miembros más de la orquesta dieron positivo.

“Me encuentro en perfecto estado de salud y me siento bien, pues tengo el esquema de vacunación completo. Hasta ahora no presento síntomas relevantes”, comentó el artista.

Silvestre Dangond y Rauw Alejandro también declinaron su asistencia por el mismo motivo.

En el caso de Dangond se trató de una reinfección. Según contó, también en un video, esperó “hasta el último momento”, pese a que sabía que iba a ser positivo “porque me siento muy mal, tengo mucha, pero muchísima tos y mucho malestar”.

En ese mismo sentido, el artista tuvo que cancelar dos conciertos adicionales: el que tenía hoy 30 de diciembre, en Soacha y el que tenía el 2 de enero, en Ocaña.

Estaría de regreso en los escenarios el 7 de enero en Necoclí, el 8 en Cartagena y el 9 en Santa Marta.

Finalmente, Rauw le informó a sus seguidores: “No podremos estar en el festival, hubo un brote de covid en mi equipo de trabajo. Hemos movido la fecha para el 25 de febrero”.

La Gobernación del Valle del Cauca informó recientemente que no descartaría cuarentenas para enero en el departamento, según como sigan comportándose las cifras de contagios.

Una semana antes de iniciado el evento masivo en la capital, la Secretaría de Salud de Cali había preparado protocolos para que la Feria se desarrollara en las mejores condiciones. Entre varias cosas hizo indispensable la presentación del carné de vacunación con el esquema completo y estableció algunos puntos de vacunación estratégicos, uno de ellos en el aeropuerto de la ciudad.

Desde la OMS siguen reiterando que es importante, no solo fortalecer las campañas de vacunación, sino también medidas de salud pública que eviten saturar las redes hospitalarias y permitan “mantener abiertas las sociedades”.