“Ahora que estoy de afuerita veo la fama haciendo de las suyas con los panas míos”, publicó en las historias de su cuenta de Instagram el cantante de reguetón Farruko para referirse a lo ocurrido con Bad Bunny cuando le arrojó el celular a una fan que se le acercó.

El intérprete de “Pepas”, “Relación” y “Obsesionado”, entre otras famosas composiciones, dijo también estar pidiéndole a Dios a través de sus oraciones por sus colegas para que no caigan en este tipo de juegos de la fama. “No nos damos cuenta donde estamos metidos hasta que lo ves de afuera”, expresó Farruko.

Después agregó que los artistas también eran seres humanos y era normal que cayeran en el juego que implica la fama creyendo que es aceptación real y para siempre, pero criticó la dependencia de los individuos a las masas mencionando que “por eso muchos terminan en ‘depre’ o quitándose la vida cuando el público dice ‘fo’”.

Carlos Efrén Reyes Rosado conocido como “Farruko” se convirtió al cristianismo el año pasado, por esto se negó en 2021 a cantar “Pepas” y pidió perdón a Dios por las letras de sus canciones sorprendiendo a sus seguidores.

“No sabía el mensaje que estaba diciendo en mis canciones (...) yo no me siento orgulloso de eso, sabrá Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Hoy me paro como un varón para decirle que me perdone como ser humano porque el amor empieza por el perdón”, dijo el cantante puertorriqueño en 2021 en el escenario de FTX Arena de Miami, Estados Unidos.

Por ese entonces, la canción “Pepas” fue considerada como la canción del año por la prestigiosa revista Times. En su extensa carrera musical Farruko también ha hecho colaboraciones musicales con Bad Bunny, en los inicios de la carrera del último interpretaron juntos “Krippy Kush”.

Hasta el momento a Bad Bunny le ha caído una lluvia de críticas por lo que pasó con la fan. “La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, expresó Bunny hace algunas horas en su Twitter sobre el hecho.