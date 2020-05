Los famosos colombianos se unen a beneficio del ‘crew’ de espéctaculos

Hoy, desde las 12 del mediodía, decenas de artistas colombianos se unirán en un festival digital a beneficio del personal técnico de eventos, quienes se han visto gravemente afectados debido a la escasez de trabajo en esta cuarentena. Detrás del festival estarán grandes artistas como Fonseca, Juanpis Gonzalez, Andres Cepeda, ChocQuibTown, entre otros.

La industria del espectáculo ha sufrido enormemente tras la cancelación de eventos masivos, dejando desempleados a miles de colombianos. El pasado mes de abril, el presidente Iván Duque aseguró que la normalidad respecto a estos eventos no regresaría una vez acabada la cuarentena. En su programa ‘Prevención y Acción: Covid-19’, Duque expresó que “no vamos a volver a los estadios después del 27 (de abril), no vamos a volver a aglomeraciones, a eventos. Vamos a seguir manteniendo restricciones en bares, discotecas y otros espacios”. Además, agregó que la emergencia sanitaria no acabaría pronto, y que por esta razón el mundo del espectáculo podría verse afectado hasta 18 meses después de la clausura de la cuarentena.

‘C-20 Colombia’ busca remunerar a quienes se vieron vulnerados por estas medidas, a través de un evento digital que cuenta con más de 30 artistas y presentadores.

Tanto las redes sociales como la página web del evento invitan al público colombiano a tomar una postura solidaria y realizar donaciones por medio de la plataforma ‘Vaki’ o cuentas de ahorro Davivienda y Banco Caja Social. Los recursos serán distribuidos a través de la Fundación Surcos y esperan donar más de 4000 mercados, 400 millones de pesos, y apoyar a 16 mil personas.

Acerca del encuentro virtual, el equipo de ‘C-20 Colombia’ comentó que “es una iniciativa para que todos nos sumemos y podamos apoyar a las familias del personal de eventos y conciertos, a los técnicos, ingenieros a los que ponen las tarimas, luces y el sonido”.

Similarmente, el cantante Fonseca aseguró que “vamos a hacer brillar a ese equipo que siempre nos ha hecho brillar en el escenario, que siempre ha estado detrás del telón, pero que son demasiado importantes”.

En el programa radial ‘La Hora de Regreso’, uno de los líderes del festival y mánager de producción, Juan Carlos Pinzón, comentó algunos cambios que han tenido que enfrentar tras la cancelación de eventos masivos. “Hemos creado una plataforma llamada WeLive. Básicamente es reactivar nuestra industria y, como dicen todos, reinventarnos para que la cultura no muera y podamos seguir en el mundo de los eventos”.

Entre quienes se consideran parte del ‘crew’, se encuentran, según mencionó Pinzón, desde quienes piden la boleta en la entrada de los eventos hasta quienes afinan las guitarras o montan el escenario. C-20 Colombia asegura haber donado cerca de 1400 mercados, pero que aún no han podido llegar a su objetivo. Es por eso que surge la idea del festival digital, abriendo la puerta al público para aportar su granito de arena.

La transmisión, la cual se espera tendrá una duración de 10 horas, estará en vivo a través de la página web c-20.com.co desde las 12:00 del medio día.