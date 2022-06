Los famosos que han tenido problemas con J Balvin

En redes sociales se conoció este miércoles que Cristian Nodal le había respondido a una imagen que publicó Jbalvin sobre el nuevo 'look' del mexicano. La respuesta de Nodal no fue nada amigable y dejó claro que no es simpatizante del paisa.

En la imagen Balvin le pidió a sus seguidores que encontraran las diferencias entre una foto del nuevo estilo de Nodal y el del Paisa.

Esto no le gustó Nodal que en sus redes respondió que la diferencia entre ambos es que él “sí tiene talento” y que le estaba escribiendo una canción a J Balvin afirmando que él representa “todo lo que está mal en la industria musical”.

Esto ha llevado a que muchos amantes a la música se pregunten por qué Balvin a tenido tantos problemas con diferentes famosos.

Residente

Una de las peleas más recientes y que tuvo mucho eco en redes sociales fue con Residente, en donde hubo hasta tiradera musical, esto tras varios videos del boricua hablando de los comportamientos del cafetero.

Todo después de que Balvin promoviera un boicot contra los organizadores de los Premios Latin Grammy, por no haberlo nominado en muchas de sus categorías.

Bad Bunny

Las diferencias entre ambos artistas no se han hecho públicas, pero allegados al mundo del espectáculo afirman que después de que ambos artistas hicieran el disco “Oasis”, no se la llevan bien. Según Residente, esto se debe a que el colombiano envidia el éxito de Bad Bunny.

Shakira

Toda la polémica se formó en el año 2020 cuando Balvin junto a Maluma y Black Eyed Peas estaban en una entrevista, donde el paisa se burlara sarcásticamente de la respuesta de la agrupación al afirmar que con la artista con quien fue más flexible grabar fue Shakira. Esto habría ocasionado un roce entre los compatriotas.