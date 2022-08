$!Los guiños a Juego de Tronos que tuvo el primer episodio de La Casa del Dragón

Y aunque es claro que no es necesario haber visto Game of Thrones para disfrutar o entender esta nueva serie, si es importante que conozca estos detalles para que los recuerde si ya se la vio o tengan otro sentido para usted como nuevo espectador.

El trono de hierro

La espectacularidad del trono no fue muy visible en Game of Thrones, pero en La Casa del Dragón si se nota la fidelidad a la descripción hecha por George R. R. Martin que, incluso cuenta, que las espadas están aún afiladas (por eso quien se sienta en el trono puede cortarse y sentir dolor). Fue el mismo Aegon el que quería eso porque decía que un rey nunca debía sentirse cómodo en el trono.

Desde Game of Thrones fue claro que quien reinaba en los siete reinos estaba sentado (o sentada) en el trono de hierro. Según la historia de los libros, fue Aegon I Targaryen quien cuando comenzó su reinado hizo construir este trono forjado con las espadas de los enemigos rendidos.

La cabeza del dragón Balerion, el terror negro

Era el dragón que montaba Aegon Targaryen y en los libros se lo describe como el que le ayudó en la gran conquista de los siete reinos. En Juego de Tronos la cabeza de Balerion se vio relegada en las bóvedas de Desembarco del Rey en las que Cersei ensayaba qué ballesta podría servir para matar a los dragones de Daenerys Targaryen.

En House of the Dragon, en cambio, la cabeza de Balerion hace parte de un espacio muy especial para el rey Viserys en el que hasta altar le tiene lleno de velas. Viserys fue el último jinete de Balerion y se dice que cuando el dragón murió, Viserys decidió no montar otro.

En Game of Thrones se conocieron estos árboles que usaban los del Norte para rezar a los dioses antiguos. Se llaman arcianos y son de corteza blanca y hojas rojas.

En House of the Dragon aparecen mientras Alicent y Rhaenyra hablan de la posición de la segunda en el trono de hierro. Un árbol más frondoso en su follaje que el que se vio en Juego de Tronos y, en el primer episodio, no le dan ninguna connotación mística todavía, pero si se detalla que además de las ramas y las hojas tiene un cara tallada en su tronco principal.