Los influencers Camilo Duque y el foodie “Toño” Rodríguez se unieron a la travesía Nissan Leaf

Ellos tuvieron la oportunidad de viajar por los departamentos de Valle del cauca, Risaralda, Quindío, Tolima y Cundinamarca, viviendo la experiencia única de cruzar las carreteras y paisajes colombianos, en un vehículo que, al ser 100% eléctrico, no requiere gasolina, no genera emisiones de CO2, no genera contaminación auditiva, cuenta con tecnología de vanguardia y asistentes de conducción que les permitieron realizar un viaje cómodo y seguro.

Fueron 5 días de viaje en este auto eléctrico, donde recorrieron más de 600 kilómetros, 5 departamentos y más de 12 municipios, en una travesía que puso a prueba el gran potencial de este auto eléctrico, que cuenta con autonomía de 325 kilómetros y el revolucionario sistema e-Pedal, el cual les permitió arrancar, acelerar, decelerar presionando solo un pedal; también su sistema de frenado regenerativo, le permitió a Camilo y a Toño conducir de una manera más eficiente, y así maximizar la autonomía del vehículo durante su viaje.

Esto sin duda, desmiente la creencia común de que un carro eléctrico tiene grandes limitantes al recorrer largos trayectos, y que su movilidad está destinada solo para cortas distancias dentro de la ciudad.

“Viajar en un vehículo eléctrico en estos momentos en Colombia para recorrer cinco departamentos puede parecer un reto muy difícil, pero hasta no probarlo uno no desmiente los mitos que existen sobre los vehículos cero emisiones. Vivimos una experiencia única, conocimos lugares increíbles de nuestro país, comimos comida insuperable, pero sobre todo comprobamos que sí es posible viajar en un carro eléctrico con total comodidad, potencia y seguridad”, indicó “Toño” Rodríguez.

Con esta travesía los influenciadores ratificaron que viajar en un vehículo eléctrico es seguro y confiable, solo hay que tener en cuenta la planeación del viaje y los puntos de recarga o electrolineras, que están aumentando exponencialmente en Colombia. “Una vez tienes tu plan de viaje y carga, ya olvídate de qué estás en un reto, al final el Nissan LEAF se siente como una auto común y corriente, la potencia es brutal, el confort inigualable y el equipamiento es increíble”, agregó Camilo Duque.

Los aventureros, sin lugar a dudas con esta travesía, pudieron comprobar y derrumbar varios mitos sobre los carros eléctricos: El Nissan LEAF, se puede cargar en casa o en cualquier lugar desde que se cuente con un conector con polo a tierra, si llueve y se carga el carro no hay riesgos de electrocutarse, el torque (potencia) es inmediato, se puede manejar con un solo pedal, la potencia del carro en subidas pronunciadas es magnífica y el carro sí tiene la capacidad de andar por largos trayectos con seguridad y confort.

Conoce la travesía y toda la experiencia “Recárgate de energía con Nissan Leaf” junto a Camilo (@camiloduque.z) y “Toño” de Los Insaciables (@somoslosinsaciables) y en las redes sociales de Nissan en https://www.youtube.com/c/NissanColombiaOficial.