Los malos momentos que vivió Daniela Ospina cuando estaba casada con James

La entrevista, realizada por el periodista Jorge Serratos, reveló aspectos íntimos de la vida de Daniela durante su matrimonio con James. La influencia de las redes sociales y la opinión pública desempeñaron un papel crucial en su bienestar emocional, y Daniela compartió cómo estas experiencias la llevaron a enfrentar momentos extremadamente difíciles.

“Fue una ola de malos comentarios. Eh, no sé, que si parecía un travesti, que si no sé qué y no lo sabes manejar. Porque de repente la vida te cambia y te cambia para positivo, pero tienes que cargar con muchas cosas que mentalmente no era lo que yo esperaba”, confesó Daniela, originaria de Antioquia.