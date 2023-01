Los Rolling Stones llegan a TikTok

Una icónica banda que no necesita introducción. Desde hoy, The Rolling Stones se unen oficialmente a TikTok, dándole oportunidad a los creadores de todo el mundo de acceder al catálogo completo de su discografía a través de nuestra plataforma.

Por primera vez, la comunidad de TikTok podrá utilizar en sus videos los tracks icónicos de la banda. Los usuarios podrán crear covers y remixes de hits icónicos como ‘Start Me Up’, ‘It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)’y ‘Sympathy For The Devil’ entre muchos otros, los cuales ya están disponibles en el catálogo de sonidos de TikTok.

Un encuentro casual entre Mick Jagger y Keith Richards en la estación de tren de Dartford en Inglaterra en 1961, y un amor compartido por Muddy Waters y Chuck Berry, llevaron al surgimiento de una de las bandas de rock and roll más icónicas de todos los tiempos.

Más de sesenta años después, estamos encantados de dar la bienvenida a The Rolling Stones a TikTok y de compartir con nuestra comunidad el espíritu y la energía que ha inmortalizado ya a esta banda en nuestro ADN musical.

El legendario Mick Jagger también llega a TikTok con su propia cuenta personal y se une a su compañero de banda Keith Richards, quien arribó a la plataforma el año pasado. En ambas cuentas, así como en el perfil oficial de The Rolling Stones en TikTok, los fanáticos de la banda encontrarán contenido exclusivo como imágenes backstage de legendarios shows en vivo, grabaciones de estudio y más. La banda ya ha publicado sus primeros, los cuales están conformados por material de archivo nunca antes visto y motivando a sus seguidores a actuar, moverse y vestirse como los Stones.

