a batalla legal entre Andrea Valdiri y Lowe León en relación a la paternidad de la pequeña Adhara no ha estado exenta de escándalos. El pasado 28 de abril, se revelaron los resultados oficiales que arrojó la prueba de ADN realizada a la hija menor de Valdiri.

Los encargados de comunicar dicha información fueron los abogados de la bailarina, quienes compartieron, a través de redes, un comunicado en el que revelaron un resultado positivo.

“La firma Victor Mosquera Marín Abogados, se permite dar a conocer a la opinión pública que se obtuvo resultado positivo del 99.999% de la prueba de paternidad practicada al señor Lowe León y a la hija menor de edad de nuestra representada, la señora Andrea Valdiri”, se leía en el documento.

En el documento, los abogados de la empresaria destacan que la prueba fue llevada a cabo después que el cantante se negara en reiteradas ocasiones a la paternidad de la menor, atentando “contundentemente contra la imagen de Andrea Valdiri”.

Transcurridos varios días después de conocerse esta noticia, el cantante Lowe León se refirió nuevamente al tema y contó los detalles que enfrentó para estar cerca de la niña.

“Desde el día uno de gestación siempre estuve pendiente y dispuesto a...Y por razones que desconozco se me negó esa posibilidad de estar presente y eso reposa en una serie de pruebas que se presentaron y que son 186 páginas”, dijo León en el programa La Red.

El cantante dejó claro que cuando nació Adhara (9 de junio de 2021) no le permitieron estar presente en el nacimiento. “Busqué por cielo y tierra, a amigos, ¿dónde va a nacer? Es que yo no sabía. No me dejaron, no era que Luis estaba en un partido de fútbol como quisieron venderlo por ahí, es que yo sencillamente no sabía”.

Lowe no aguantó las lágrimas al recordar el proceso que le ha tomado poder estar con la menor y expresó que solo espera pasar tiempo con ella.

También reveló los acuerdos a los que llegaron los abogados. “Se tiene que realizar un ajuste en el registro civil de nacimiento, la cuota alimentaria y un proceso de reintegración para estar con la niña”.