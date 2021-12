Lowe León sigue despachado contra Andrea Valdiri

Ahora, León le reclamó a la ‘influenciadora’ por haberlo expuesto en redes sociales públicamente.

En su último señalamiento, el artista dijo que Valdiri afectó su integridad y su moral, así como la de sus familiares.

Según el hombre, su hijo mayor ha sido señalado en el colegio «por tener un mal padre» y el buen nombre de su actual esposa, Liceth Córdoba, ha sido manchado.

«Hiciste que en su colegio lo miraran raro porque tenía un mal padre irresponsable», expresó León.

«Quisiste acabar mi carrera en todos los sentidos de la palabra. Aún sabiendo que no era ese personaje que dentro de tu soberbia quisiste crear para tapar una gran mentira que tu solita te niegas a reconocer. Solamente a tu estilo le pones gracia al asunto para desviar la vela», agregó.

Además, la expareja de la barranquillera comentó que la polémica solo le favorece a ella, pues la que necesita el rating para vivir.

«Hoy Dios y el poder de la justicia van a caer sobre ti y te tocará asumir tus responsabilidades. No te vas a escabullir. Construiste un castillo con cimientos de paja que poco a poco se te va a ir derrumbando».

«Soy la voz de muchos que has silenciado por temor a tus alcances e influencias. No tienes más remedio que comenzar a generar la siguiente campaña social para generar ventas y una falsa admiración dentro del público que has creado», concluyó.