Luis Miguel y Cristian Castro se enfrentaron por una mujer, ¿quién es?

Otros tres elementos evidencian la mencionada ruptura en la amistad de estas dos estrellas de renombre internacional: la similitud entre un tema musical y el popular "No podrás", un conflicto por una mujer ficticia llamada "Paola Montero", y el despido de Kiko Cibrián, guitarrista, compositor, arreglista y productor que colaboró con ambos en los años noventa.

Esta situación ha sido relatada en más de una ocasión por el mismo compositor de "Suave", quien destacó que fue reprendido por colaborar con Castro a pesar de estar incluido en la orquesta musical de Luis Miguel.

Cristian Castro abundó sobre esta rivalidad hace unos años, compartiendo que sus problemas con "El Sol de México" comenzaron cuando ambos conocieron y cortejaron a Daisy Fuentes al mismo tiempo.

En el programa argentino "PH: Podemos Hablar", el cantante mexicano explicó el origen de la separación y mencionó que el distanciamiento persiste debido a la actitud de su homólogo, a pesar de que en su juventud mantenían una estrecha relación.

“Fuimos amigos en un momento muy lindo, pero me decepcionó un poco su personalidad. Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció un poquito. La empezó a enamorar y ella me lo decía, entonces como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije a Daisy que probara salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho”, recordó.



“Quien tendría que estar molesto debería ser yo, pero es él quien se hace el ofendido con esto... He ido a sus shows y siempre me hacía pasar, pero yo siento el cambio de energía y me pone triste. Siempre va a tener el mismo lugar dentro de mi corazón, nunca va a cambiar, y espero que él lo considere”, añadió.



Una de las exparejas del "Gallito Feliz" profundizó al hablar sobre la razón detrás de la conocida rivalidad. Según Gabriela Bo, es Castro quien siempre busca a las mujeres que ocuparon el corazón del "Sol de México".

“Sé que pasó algo con Luis Miguel grave, sé que pasó algo entre ellos dos y que él (Cristian), como venganza, sale con Daisy Fuentes y con Sofía Vergara y con todas las que pudo”, afirmó la paraguaya en el programa La noche de Mirtha.