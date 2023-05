$!Luisa Fernanda W habló por primera vez sobre el luto de Legarda: “Me duele en el alma”

“Le dije: ‘Yo voy a estar bien y yo voy a ser feliz. Vete tranquilo. Me cuesta mucho despedirte, me duele en el alma porque quería vivir muchas cosas a tu lado, pero esto no lo puedo cambiar’”.

En esta misma entrevista, la creadora de contenido confesó que efectivamente sí conoció al artista de música popular a los dos meses de la lamentable partida del cantante, pero ella nunca pensó que se fueran a enamorar de esa forma, pues en realidad ella no quería o pensaba que pudiera volver a darse una oportunidad de amar debido a que estaba pasando por el momento más difícil de su vida.

“No sé cómo me pasó, no tengo explicación alguna y eso no significa que no haya amado a Fabio, lo amé demasiado, no tengo ni palabras. Yo no estaba buscando enamorarme, Pipe llegó a mi vida”, confesó en el podcast de ‘PicPod’.

Seguidamente, la influencer detalló que al inicio de su relación se hicieron muy buenos amigos y al ella comenzar a sentir algo por él se juzgó profundamente por la situación en la que estaba atravesando.

Fue tanto su shock con ella misma, que cuando reconoció que le gustaba ‘Pipe’ Bueno se puso a llorar, pues no era capaz de aceptarlo.

“Empecé a sentir culpa porque me gustaba (...) entre Pipe y yo todo pasó tan genuinamente, todo fluía tan chévere, que simplemente pasó”, agregó.

Asimismo Luisa aseguró que era una culpa más social que porque se estuviera enamorando, por lo que, al final optó por dejar que las cosas tomaran su rumbo sin importar el qué dirán, pues decidió priorizar su felicidad ante cualquier hate.