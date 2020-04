Luisa Fernanda W y Pipe Bueno esperan su primer hijo

La pareja, que ha sido duramente criticada en redes sociales en repetidas ocasiones, calificó la buena nueva como un poco de esperanza en medio de la crisis que afronta el mundo por cuenta del coronavirus: “Cuando me di cuenta de que estaba embarazada, le di gracias a Dios”, dijo la paisa, a lo que Pipe respondió: “A uno le dan ganas ya de tenerlo (al bebé) en sus brazos”. Ambos coinciden en que este embarazo los llena de felicidad y reafirma el amor que ambos publicaron hace apenas meses.

La “travesía”

El año 2020 ha sido bastante movido para Luisa y Pipe... hace algunos meses, cuando sospecharon por primera vez del embarazo, Luisa se hizo una prueba orientada y acompañada por un grupo de amigas durante un paseo, pero el resultado fue negativo.

Pensando que no había bebé, la pareja se fue de viaje por París y luego a Dubái, donde ambos realizaron actividades como rumbas “salvajes”, carreras en pistas de autos, alimentar animales como jirafas y tigres y hasta lanzarse de un paracaídas. La siguiente parada fue Ciudad de México, donde el cantante de música popular tenía una serie de conciertos. Allí, ambos comenzaron a sentir malestares como náuseas... “Pensamos que ambos nos habíamos intoxicado, pero llamé a mi mamá y le dije ‘Pipe y y nos intoxicamos’; ella me dijo que estaba embarazada, que estábamos embarazados los dos... y yo dije: ¿será que sí? Me hice la prueba y salió positiva”.

La instagramer asegura sentirse más feliz que nunca y calificó a este como el video más importante de su carrera en redes sociales. “El amor y la felicidad que hoy siento no se comparan con nada”, escribió él su último post.