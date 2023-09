$!Luly Bossa reveló que se retira de OnlyFans, ¿qué pasó?

“No me gusta la presión. Yo pongo los límites, no hago llamadas. Pero cuando la gente asume en redes sociales, los insultos que uno recibe sin saber lo que uno sube ahí”, comenzó diciendo Luly.

Además, confesó que la gente le pide cada vez más contenido, y por eso está “diciendo adiós al Only”.

“Me dicen, ‘tanto que peleó por su intimidad y ahora la está revelando’. Sí, y no, porque eso no es lo que yo subo. La presión es demasiada, porque la gente lo liga de una. Entro de vez en cuando a los mensajes y siempre piden más y por eso le estoy diciendo adiós al Only. Trae una sensación de tristeza, porque no sé hasta qué punto pueda influir en mi carrera como actriz. A mí me siguen llamando para castings, pero no sé cuánto pueda influir”, concluyó la actriz.

Su decisión de abandonar la plataforma causó diversas reacciones, pues algunos la apoyaban por su decisión y respetaron su postura, pero muchos otros manifestaron sus ganas de que la actriz continuara compartiendo contenido.