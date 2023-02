$!¡Luto en Hollywood! Murió Jansen Panettiere, actor de “The Walking Dead”

Las apariciones de Panettiere en pantalla comenzaron en los años 2000. Even Stevens y Hope & Faith fueron sus primeros roles luego incursionó en el cine estadounidense.

Igualmente participó en las series “Buena Suerte Charlie”, “Gym Teacher: The Movie y The last day of Summer”, con las que consiguió prestigio entre los televidentes jóvenes de Estados Unidos.

Vea esto: Selena Gómez habla sobre su aumento de peso: “No soy una modelo, nunca lo seré”

El actor de 28 años siempre estuvo muy cerca de su hermana menor, Hayden, quien es conocida por sus roles en “Smallville” y “Hérores”.

Luego llegó la oportunidad de aparecer en “The Walking Dead”, exitosa serie en la que encarnó al personaje de ‘Sam Anderson’, teniendo un rol aclamado por la crítica en la quinta temporada de la exitosa producción.