$!Madonna se defiende de las críticas: “No voy a disculparme por mi apariencia”

La cantante estadounidense Madonna, criticada en Internet por su apariencia física durante la última ceremonia de los Grammy, se defendió ayer de forma categórica alegando que no tiene por qué “pedir perdón”.

“Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones artísticas que he hecho ni por mi apariencia o por cómo visto y no voy a empezar ahora”, señaló en un mensaje colgado en su cuenta de Instagram.

En la ceremonia de los Grammy de este pasado domingo Madonna introdujo la actuación de Kim Petras y Sam Smith. Pero, en lugar de fijarse en su discurso, un alegato en defensa de los “rebeldes”, en internet se criticó su aspecto físico y en especial el estado de su cara tras sus diversas operaciones estéticas.