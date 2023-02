Madre de Chyno Miranda se opone a show con Nacho: “no te prestes para eso”

“Él no está preparado para un show como este”, fueron las palabras de Alcira Pérez, aludiendo que no lo están cuidando en su proceso de rehabilitación.

“Cree que si tu mamá estuviese en este caso, estuviera también diciendo “Jesús Alberto Miranda, no te prestes para eso”, puntualizó.

Desde los Premios Juventud 2021, exactamente, Chyno y Nacho no habían sido vistos juntos nuevamente. El reconocido dúo venezolano que marcó un antes y un después en la historia de la música urbana hizo una presentación en aquel evento, donde recibieron una gran ovación.

También, dijo “tengo entendido cuando uno sale de la clínica a hacer una diligencia, va con un custodio, por eso no entiendo cómo hace”.

Esto indudablemente desecandenó un sinnúmero de comentarios en las redes sociales, con comentarios como “¿Esta señora no tiene el número de su hijo? O “Qué necesidad de esta señora salir arruinarle la vida más a su hijo? En el video con nacho se le ve muy bien en su aspecto a chino. Para eso existen teléfono para hablar directamente con su hijo o visitarlo pero no hacer público todo esto donde emocionalmente lo perjudica. Si le importara su salud no lo haría público”, mientras que otros se solidarizaron con la madre por considerar que se muestra realmente preocupada por su salud.