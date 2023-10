¿Mal gusto? Marbelle vuelve a estar en boca de todos por el look que usó en uno de sus shows

Mientras el grupo interpretaba el tema 'Celos' de Daniela Romo, se notó que el vestido de Marbelle era significativamente más corto que el de sus colegas, llegando apenas más abajo de su cadera. Además, mientras sus compañeras lucían botas metalizadas, Marbelle optó por tacones con detalles distintivos.

Este contraste generó una oleada de comentarios en redes sociales, donde la audiencia señaló que, pese al evidente talento de Marbelle, no debería recurrir a mostrar su cuerpo de esa manera.

Las críticas apuntaron no solo a su atuendo, sino también al de sus compañeras, indicando que la elección de vestuario no era adecuada para un espectáculo donde se requiere constante movimiento. Algunos comentarios expresaron: "Ahí se ve la diferencia entre lo vulgar y lo sensual", "No hay que mostrar el cuerpo para demostrar talento", y "Como siempre vistiéndose vulgar, qué diferencia con el vestuario de sus compañeras", "creo que a Marbelle le quedó pequeño estoy de acuerdo en no hay necesidad de mostrar tanto", "que horrible se viste marbell".

