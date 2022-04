Maluma cierra con Medallo en el mapa un ciclo en su vida y comienza otro

El día con el que Maluma venía soñando desde hace 10 años por fin llegó. En el Atanasio Girardot, ante su público, Juan Luis Londoño no solo dará lo que él mismo ha llamado el “show de su vida”, sino que cerrará un ciclo en su carrera artística.

Tras una década de viajes, giras, espectáculos en vivo, promociones y entrevistas Maluma quiere otro ritmo para su vida, más sosegado, pero igual de productivo.

Quiere estar más tiempo en Medellín con su familia, promocionando nuevos talentos e invirtiendo en el país, en diferentes proyectos, uno de ellos una inmobiliaria que pretende construir miles de viviendas para los estratos más necesitados.

Maluma habló en exclusiva con El Colombiano sobre este momento de su vida.

¿Qué sensaciones previas está experimentando horas previas al concierto?

“Más que nervios siento mucha adrenalina, quiero que todo salga perfecto, la presión es porque es una producción con unas características únicas, tanto así que yo jamás he asistido a un concierto de esa magnitud".

Se siente presión y responsabilidad, pero estoy tranquilo.

Se sienten mariposas en el estómago y ansiedad, pero ha sido muy bacano el proceso porque he podido compartir con mi familia, que me da esa tranquilidad que se necesita, ellos me piden que no sea tan perfeccionista, que tome las cosas con más calma, pero yo les digo que al contrario, que eso ha sido clave en mi carrera, que no me conformo”.

¿Ha estado al frente de todo el tema de montaje y producción?

“De todos los detalles. Desde el lunes que nos entregaron el estadio he estado al frente de toda la logística. Si yo fui el de la idea loca de hacer el primer concierto 360 en Colombia, debo estar al frente. Estoy feliz porque tengo un equipo de trabajo enorme y de gran calidad, personas que han trabajado conmigo durante toda mi vida. Este show es como la graduación para todos".

¿Qué le diría al Maluma de hace 10 años, que estaba comenzando este camino?

“Lo felicitaría por no dudar, por persistente, que aunque hubo momentos en los que quiso tirar la toalla, que pensó que este no era su camino, que en el colegio los amigos le preguntaban qué iba a hacer con la vida, que era mejor que se dedicara al fútbol, que en la música no había oportunidad, nunca desistió, nunca se quitó del camino".

Quisiera darle la mano a ese Juan Luis de hace 10 años, que es un ejemplo, que aunque lleno de errores como cualquier ser humano, me gustaría felicitarlo y decirle que es un berraco, porque al talento hay que sumarle mentalidad y perseverancia, que son factores claves en el éxito”.

¿En qué momento sintió que la música sí era el camino correcto?

“La primera vez que estuve en un estudio de grabación sentí algo que nunca había experimentado en la vida ni jugando fútbol, que supuestamente era mi pasión. Cuando escuché lo primero que grabé supe que, fuera exitoso o no, ese era mi camino, tuve la certeza que quería ser músico, ser artista".

Fue por pura pasión y amor que me dediqué a esto”.

¿Qué momento en particular guarda en su memoria de esos inicios?

“Cuando escuché por primera vez la canción Farandulera en la radio. Vivía en Envigado con mi mamá y mi hermana y yo estaba en el comedor haciendo tareas, me faltaba un año para graduarme, y siempre ponía la emisora Energía con la ilusión de algún día escuchar mi canción y ese día justo la pusieron. Ese día entendí que el sueño era posible".

Supe que la puerta se abrió y que no se volvía a cerrar.

Yo tenía Twitter y Facebook, era la única manera de tener el feed back de la gente, luego como a los dos años apareció Instagram y recuerdo la primera foto que subí, fue en el programa Muy buenos días, con Jota Mario Valencia, ese día fue increíble, eso fue dos años después de comenzar mi carrera”.

¿El camino en la música siempre estuvo marcado por el reguetón?

“Siempre me ha gustado todo tipo de música, no me gustan las casillas, yo respeto todos los géneros. Me gusta el reguetón por culpa de Manuela, mi hermana, que me llevaba a escondidas de mis papás a los conciertos. Recuerdo que el primero al que fui en mi vida fue a uno al Atanasio Girardot, a ver a Don Omar, Héctor & Tito, Tego Calderón e Ivy Quuen, yo apenas tenía ocho años.

Después fue mi tía Yudy (Arias) la que me llevó a los hoteles a ver a los artistas cuando venían a Medellín. Recuerdo mucho una visita de Daddy Yankee y Nicky Jam, yo los veía pasar desde lejos.

El reguetón siempre fue muy importante en mi vida por Manuela y Yudy, y la salsa por mis abuelos, que me la inculcaron. La salsa se convirtió en el centro e inicio de mi carrera”.

Usted no se ha quedado en el reguetón, ha explorado otros géneros...

“Me encanta hacer cosas diferentes, para cantar un reguetón que sea exitoso tenemos más o menos la fórmula, lo venimos haciendo por años y sabemos cómo lograrlo, pero me gusta ser atrevido y apostarle a cosas diferentes y no seguir el mismo camino de siempre.

Eso le decía estos días a Blessd y a los muchachos que están comenzando, que deberían cambiar un poco, animarse a explorar y que no importa si pegan o no un tema, la gente va a valorar esa innovación.

Yo siempre trato de hacerlo. En 2013 me nominaron a los Latin Grammy por un merengue, La Temperatura, luego hice un álbum mucho más pop que fue F.E.M.E. y ahora con Papi Juancho volví a mi raíz, no me gusta quedarme encasillado.

Yo soy muy versátil musicalmente, me levanto y pongo una ranchera a las seis de la mañana, luego escucho plancha mientras hago ejercicio, y el resto del día pongo salsa, tangos, merengues y hip hop, que es lo que me gusta a mí y son mis influencias”.

¿Qué viene tras el show de este sábado?

“Hay momentos en la vida y en la carrera en los que hay que darle prioridad a otras cosas. La música me fascina, vivo de ella, es mi gran pasión, pero llevo 10 años, y aunque para muchos eso no es nada, este ritmo al que vengo trabajando es muy agotador, tanto física como mentalmente, así que este concierto en el estadio lo veo como el final de la primera fase de mi carrera, en el que voy a celebrar la vida de ese pelado incansable, lleno de sueños y disciplinado.

Cierro un capítulo y abro otro. Ahora quiero convertirme en una persona que ayude a crear sueños, que ayude a la comunidad y a otros artistas, algo que he venido haciendo de manera directa e indirecta.

Fueron mis acciones las que mostraron que ese es mi próximo paso, por ejemplo con estos pelados de Medellín (Blessd) lo hice porque me nacía del corazón, sentí la necesidad de apadrinarlos y ayudarlos.

Esta segunda etapa de mi vida es hacer menos movimientos, ser más inteligente, agotarme menos y producir más, tener a mi familia como mi gran prioridad, así como mi vida en Medellín.

En los últimos años estaba tanto por fuera que venía y me perdía. Quiero disfrutar mi ciudad, siento que no le he sacado provecho, es un tesoro que no he explorado por buscar cosas afuera y me di cuenta de que estaba buscando algo que ya tenía, que es Medellín.

No cambio mi ciudad, este es el país más chimba del mundo y acá quiero estar, me han dicho que me vaya a vivir a otro lado, pero no me interesa. Quiero seguir creciendo desde acá, quiero vivir mi ciudad y disfrutarla. Esa es la segunda fase de mi carrera”.

¿Cómo siente esa faceta de empresario?

“Es bonito creer en las compañías de acá, esa es otra pasión mía, desarrollar compañías y ser parte de ellas.

Los sueños y las prioridades van variando. Si mi carrera la logré poner en un nivel muy importante en estos años, creo que a nivel empresarial también lo puedo lograr y crecer de manera paralela.

Estoy con mi compañía, para promocionar nuevos artistas, quiero hacer música e invertir en mi ciudad, tengo muchos proyectos de vivienda, pronto vamos a informar que vamos a comenzar a hacer miles y miles de casas en Colombia para los estratos bajos. Mi sueño es ayudar, creer y crear para la ciudad” .