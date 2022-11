La Copa del Mundo 2022 ha comenzado oficialmente con una increíble ceremonia de apertura. Sin embargo, la gente esperaba que actuaran el cantante colombiano Maluma y la rapera Nicki Minaj, quienes ya se habían presentado en el Fan Festival del evento.

Vale anotar que el Fan Festival es un espacio más liberal donde se pueden consumir bebidas alcohólicas, por ejemplo.

Lo cierto es que la ceremonia de apertura del Mundial de Qatar estuvo rodeada de secretismo desde el principio. Ninguno de los artistas fue confirmado antes por la FIFA o los organizadores de Qatar, y solo Jung Kook publicó en su Instagram que iba a actuar dos días antes del evento. Dua Lipa, Shakira y Rod Stewart se negaron a actuar.

Sin embargo, Maluma se dejó ver en Qatar e incluso se volvió viral por un clip en el que salía molesto de una entrevista luego de que un reportero le preguntara sobre la preocupación de los fans por posibles violaciones a los derechos humanos, que han sido denunciadas por varias ONG, y más.

Mientras Maluma estuvo en Qatar, no formó parte de la Ceremonia de Apertura porque iba a actuar en la inauguración del Fan Festival, que tuvo lugar el sábado en Al Bidda Park, donde cantó una de las canciones oficiales de la Copa del Mundo, que se llama “Tukoh Taka”. Se suponía que cantaría junto con Nicki Minaj y la cantante libanesa Myriam Fares, pero apareció solo en el escenario.

Pero no se presentó en la inauguración del mundial, lo que muchos habían esperado. Y es que la presión contra Maluma había aumentado considerablemente y es posible que, ante esto, el cantante hubiera decidido no presentarse. Y es por esto que los memes no se hicieron esperar.

Por su parte, tras su presentación en el Fan Festival, Maluma aseguró: “Yo soñé con esto siempre y hoy se me está dando, es una oportunidad que yo no iba a dejar pasar. Me invitaron a Qatar a cantar en el Mundial. Colombia no viene al evento, pero yo sí tenía que venir a representar a mi cultura”.

Pero luego no apareció en la inauguración.

Quienes sí estuvieron fueron Morgan Freeman y Jung Kook, de BTS.

Freeman dijo en su aparición que el fútbol une a las naciones: “El fútbol abarca el mundo, une a las naciones en su amor por el hermoso juego. Lo que une a las naciones, reúne a las comunidades “, dijo Freeman.

Por su parte, la actuación más esperada de la noche fue la de Jung Kook, quien cantó ‘Somos los soñadores’.