Maluma estrenará este jueves canción junto a Jennifer López

Pa Ti es el título del sencillo que este 24 de septiembre lanzarán a través de la red social Tik Tok, a las seis de la tarde, hora de Colombia, con el nombre Live: Behind the Video. El título de la otra canción, que aún no tiene fecha de lanzamiento, es Solitario.

Hace un par de semana ambos artista habían confirmado para el 12 de febrero, antes del Día de los Enamorados (San Valentín), el estreno de la cinta Marry Me, en la que comparten créditos con Owen Wilson.

Ambientada en Nueva York y dirigida por Kat Coiro, realizadora de series como Shameless o Modern Family, la comedia también cuenta con una banda sonora interpretada por López y Maluma.

Durante este verano, Maluma y López trabajaron juntos en Miami (EE.UU.) para grabar nueva música, incluido el tema principal de la película, también titulado Marry Me, y los sencillos que presentarán al público. JLO interpreta en la cinta a Kat Valdez, la cantante que tras la ruptura se casa de manera repentina con uno de sus seguidores, encarnado por Owen Wilson, a quien no conoce de nada.

Los dos artistas ya habían colaborado anteriormente en la nueva versión de “No me ames”, el dueto que originalmente grabó López con su exesposo Marc Anthony.

JLO se había aparecido sorpresivamente durante un concierto de Maluma en Nueva York para cantar juntos la canción en español. El artista ya había sorprendido en abril de 2019 con una canción al lado de Madonna, que tuvo como título Medellín que hizo parte del álbum Madame X, de la llamada Reina del Pop.