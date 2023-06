“Sentía que muchos de mis discos los había hecho con prisa. La industria funciona ahora así: mucho producto, lanzar constantemente... Pero me estoy tomando el tiempo para hacerlo con conciencia. El álbum tenía que haber salido antes de julio, pero no está listo. No me quiero apresurar. Quiero entregar el mejor disco de mi carrera”, confesaba el artista.

Un equipo de trabajo de 27 personas

Así lo explicó, haciendo gala de su sentido del humor, en El hormiguero, en el que recordó que tan solo ocho días antes del show, Madonna canceló su asistencia “porque tenía compromisos personales, tenía que hacer cosas con su familia”, por un mensaje de audio de WattsApp de tres minutos. Tras escucharlo la llamó y, después de varias conversaciones en las que reconoce que le rogó, consiguieron cuadrar los tiempos para seguir adelante con los planes.

Maluma le ofreció a la artista alojarse en su casa, pero la logística, reconoce, era complicada porque no viajaba sola. “Le ofrecí quedarse en mi casa y me dijo que no había ningún problema, que le encantaría, pero no era nada fácil porque era todo su equipo de trabajo, 27 personas”, añadió.

Cuando la reina del pop ya estaba instalada en su hogar, surgió un imprevisto. “Se quemó la planta de luz de la casa por exceso de uso. Me llama ella a gritos, ¡Juan Luis, tu casa no tiene energía, qué voy a hacer!”, explicó. “Me tocó poner otras plantas eléctricas, pero todo valió la pena porque el concierto quedó para la historia”, reconoció.

El concierto que tuvo lugar en el Atanasio Girardot, donde Maluma instaló un escenario 360 grados que permitía estar completamente rodeado de todo el público, fue algo inolvidable. “Cuando ella sube, me mira diciendo Oh my God. Sentí que, sin importar los años que uno lleve de carrera, siempre hay un punto en el que te sigues sorprendiendo y sigues con las cosquillitas, así que me dio alegría que disfrutara ese momento conmigo”, ha explicado.