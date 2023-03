$!Manuel Turizo dice que la música lo ha enseñado a creer en sí mismo

Sentirse bendecido

El cantante de éxitos como “Una lady como tú”, “Deja que vuelva” y “Quiéreme mientras se pueda” y los más recientes “El Merengue” y “La Bachata”, insistió durante toda la conferencia en que es “un bendecido” por hacer lo que le gusta. Vea esto: Esta es la millonaria fortuna de James Rodríguez a sus 31 años “Mucha gente en el mundo que hace cosas que no le gustan porque tienen subsistir, pero yo tengo la bendición de poder hacer lo que a mí me gusta, para mí no es trabajo, es un disfrute todos los días, es el motor para yo hacer las cosas”, apuntó. Además, dijo que uno de sus objetivos es que siempre quiere superarse a sí mismo, “ponerme retos y en seis años que llevamos de carrera profesional estoy orgulloso de lo que hemos podido crear, por eso me siento bendecido”. Sobre la evolución que ha tenido desde que comenzó su carrera en 2016 dijo “me ha llenado un poquito más de confianza, para poder cada vez sacar cosas que me gustan y poder sacar referentes que tengo en la música”.