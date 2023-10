Mara Cifuentes, reconocida modelo transgénero de alto impacto en las redes sociales y la televisión, se someterá a una cirugía de femenización facial con el destacado especialista maxilofacial, doctor Ricardo Morales Latorre.

Así lo dio a conocer la reconocida modelo, quien decidió realizarse esta cirugía de feminización facial que es un paso opcional en el proceso de tratamiento de la incomodidad debido a una diferencia entre la identidad de género y el sexo asignado al nacer.

Las técnicas pueden ayudar a las mujeres transgénero a realizar la transición física a su género autoafirmado.

Los tratamientos que se llevan a cabo durante la cirugía de feminización facial pueden ser la frontoplastia y reducción de los huesos orbitarios y la elevación o lifting de las cejas y en ocasiones la reducción de la mandíbula y el mentón.

Además: Komba y Sr. Pablo unen su talento con el nuevo sencillo “Humo”

El objetivo de la cirugía de feminización facial es suavizar unos rasgos masculinos y llevarlos a femeninos, convirtiéndose en una parte esencial en el proceso de transformación.

Mara Cifuentes, quien se dio a conocer en el reality show La Agencia de Caracol Televisión, se practicará este procedimiento con el doctor Ricardo Morales Latorre, el próximo miércoles 18 de octubre, en la clínica Foscal Internacional en la ciudad de Bucaramanga.

“Yo quiero que todas las personas que me están mirando y que siempre me han seguido puedan comprender que esta decisión fue tomada desde el amor que tengo por esta transición y por la búsqueda de esta identidad que me ha permitido cumplir todos mis sueños y vivir mi verdadera vida”, precisó Mara Cifuentes.

“Así que este es un paso que espero sirva de inspiración a otras personas que están pasando por lo mismo para que se sigan armando de valor y para que le sigamos demostrando al mundo de lo que estamos hechas, de decirles que también somos mujeres fuertes y trabajadoras. y no solo objetos. Esta más que una cirugía estética, puede cambiar vidas”, argumentó.