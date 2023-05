Más de 200 países, incluido Colombia, podrán ver la nueva producción, “La vida después del reality”, una serie dirigida por Juan Camilo Pinzón con un elenco estelar en el que Margarita Ortega es la protagonista.

“A mí siempre me preguntan si me gusta más actuar o presentar, nunca he tenido una respuesta concreta porque tengo claridad frente a mi proceso profesional”, afirma la actriz quien hace 10 años no actuaba.

En entrevista con Vanguardia, Margarita dio a conocer que no le gusta cerrar puertas o pretender que los procesos no tengan la cabida más allá de la creación hacía la reflexión. “Yo entiendo el mundo a través de mi profesión y mi manera de concebir mis relatos interiores es a través de la actuación”, cuenta la actriz, una contadora de historias que este año cumple 30 años en su espectro laboral.

La propuesta de hacer parte de esta serie de seis episodios, creada y escrita por Dago García y Nubia Barreto, llegó a su vida como una búsqueda después del receso que se dio, “me dio la posibilidad de hacer una reflexión de lo que habían sido estos años previos , me dije: date la oportunidad de ver qué sucede y lo hice en medio de estar presentando, de hacer reportería, de escribir y de mi trabajo por una alimentación consciente”.

Margarita presentó la audición para “La vida después del reality”, una serie producida por Yuliana Murcia, Amparo Gutiérrez y Ángela Vergara, sin mayores expectativas.

“Cuando me dicen que quedo en la serie, me parece que es como algo sublime porque puedo combinar estos dos universos que son actuar y presentar el noticiero, y en esa medida, más allá de lo difícil del trabajo, me siento muy afortunada porque por fin puedo hacer ambas cosas en las que me siento bien”, expresa la actriz.