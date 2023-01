Margarita Rosa de Francisco confesó que cerró sus redes cansada de los insultos

En una entrevista con la revista Cambio, finalmente la artista explicó que la razón de su retiro era que estaba cansada de la violencia que se vive en estos espacios virtuales, teniendo en cuenta que ella frecuentemente era blanco de críticas negativas.

“Abrí mi cuenta de Twitter en 2009. Me parecía muy entretenido aquello de tratar de decir lo más posible con una cantidad limitada de caracteres. Como ejercicio de raciocinio, ingenio y escritura era una diversión y, por supuesto, también directa con gente de todo el mundo. Por medio de esa red, en particular, conseguí nuevos amigos y tuve acceso a personas admirables. Lo que pasó es que me empecé a cansar del ruido que yo misma estaba produciendo ahí”, declaró.

Aseguró que prefiere vivir en paz con ella y con los demás, comentó Margarita Rosa de Francisco.