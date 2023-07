Margarita Rosa de Francisco expuso su rostro sin filtro

Una de las mujeres con mayor impacto en la farándula colombiana es Margarita Rosa de Francisco. La ex reina, presentadora y actriz puede ser catalogada como lo que en la industria llaman una diva.

Sin embargo, habría que resaltar que la caleña de 57 años es una diva diferente, por la rebeldía que maneja en torno al tema del envejecimiento. Hace un tiempo dio a conocer que decidió dejar de hacerse cualquier tipo de procedimiento estético para detener el paso de la edad y tampoco piensa esconder los signos de envejecimiento con los filtros embellecedores de las redes sociales.

Sin embargo, con la tendencia actual de Tiktok, en la que se utiliza un filtro para mostrarle a la gente su versión arrugada, Margarita Rosa de Francisco confesó que se alcanzó a asustar.

La también escritora usó el filtro y no quiso publicar el resultado, pero sí salió sin una gota de maquillaje a dar una reflexión. “Me miro y parece que tuviera el filtro ese ya. Yo me lo puse y de verdad que me aterró tanto, que casi traiciono mi consigna de no perderme del espectáculo de mi propio envejecimiento”, afirma Margarita Rosa de Francisco.