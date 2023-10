María Isabel Bolaños reveló el triste motivo por el cual no regresó a “Betty, la fea”

A pesar de que se confirmó hace tiempo que Bolaños no formaría parte del elenco de la nueva temporada, la actriz mantuvo un hermético silencio sobre el tema. Fue en una entrevista reciente con el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ que Bolaños finalmente compartió los motivos detrás de su ausencia. Según ella, su no participación en la nueva temporada se debe a la ausencia del personaje de Sofía, interpretado por Paula Peña. La trama de la nueva temporada estaría enfocada en los problemas que enfrentarían Betty y Don Armando con su hija, lo que excluye la presencia del personaje de Sofía.

“Por ahora no he sido convocada, pero nunca se sabe, por ahora soy una damnificada”, citó Bolaños en la entrevista. Sin embargo, la actriz dejó claro que no se siente afectada por esta decisión. Bolaños afirmó que no le causó tristeza enterarse de que no sería parte de la nueva temporada, ya que había conocido la noticia con un año de anticipación y había tenido tiempo para asimilarla.