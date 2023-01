Mariana Gómez Badía presenta su nuevo single ‘He yama yo’

De acuerdo con la artista argentina, “este mantra es un gran compañero de ruta. Me reinicia. Me trae al presente y me ayuda a recordar quien soy y cuál es mi propósito...Su traducción es: “Estamos aquí, en el ahora, estamos aquí en el eterno presente y en todos lados. Somos uno y somos todos”. Espero lo disfruten y resuenen tanto como he resonado yo. Un honor cantarlo”, explicó Mariana sobre el significado que tiene su nueva canción.

Cabe destacar que la distribución de su más reciente canción está a cargo de ‘Random Sounds’ y su carrera musical es manejada por el sello discográfico colombiano ‘Street music’, quien pretende expandir la carrera de Mariana por varios países, especialmente en Colombia.

La música despierta su lado motivacional

Para Mariana la música lo es todo, sin embargo, ha compartido esta pasión con su lado motivacional, ayudando a las personas a reconciliarse con su historia. Inició a sus 18 años a instruirse como cantante, primero estudiando en Armonía Vocal y luego en la Academia de canto Mellino.

Cuando finalizó sus estudios, comenzó a componer sus primeros temas como solista, que después fue plasmando en sus bandas. Aunque tuvo una parada en su carrera por percances personales, esto no fue impedimento para que Mariana no siguiera con el cumplimiento de sus sueños en la música.

Luego de esto, para poner en practica lo aprendido y ganar más experiencia, participó en shows en varios lugares reconocidos como en The Cavern, Argentina, en Solanas Uruguay, Auditorio Cendas Buenos Aires, entre otros, lo cual le dio el reconocimiento que tiene hoy en la industria.

Lo que se viene

Sobre sus proyectos, Gómez Badía reveló que quiere grabar cuatro sencillos más para luego comenzar oficialmente su gira, que está prevista para febrero de 2023 por varios lugares del mundo, entre esos Colombia.

Encuentre a Mariana Gómez en sus redes como @ecosdelalmaok.