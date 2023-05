$!MasterChef Celebrity 2023 llega con una programación de lunes a domingo

“Tuvimos participantes que dijeron al aire que querían renunciar, que no iban a poder pero siempre dentro de un espíritu de compañerismo. Hubo algunos que nunca se entendieron desde el principio, un par que no se entendieron nunca, nunca, nunca”, dice el productor. Lo curioso de esta temporada, a diferencia de las anteriores, es que los grupos irán cambiando de nombres y de miembros. “Colombia es un país donde cada vez que voy a las plazas de mercado, conozco nuevos productos, es una maravilla, es el Disney de los cocineros”, destaca el chileno Carpentier.

Bajo el criterio de los chefs y jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Cristopher Carpentier, además de la compañía de Claudia Bahamón, por primera vez serán 24 los participantes que se enfrentarán en la cocina más importante del país. “Vamos a ver un nivel de cocina alto y comida rica en el atril como nos gusta. Inician un poco precavidos, pronto los que son cocineros se van mostrando y con el paso del tiempo van revelando sus destrezas, y hay unos que claramente no lo logran y esos son los que van quedando en el camino”, explica el chef Nicolás de Zubiría.

Una santandereana

Juliana Galvis es la bumanguesa que hará parte de esta emocionante aventura gastronómica. “Espero que los santandereanos se sientan muy orgullosos de mi participación en MasterChef, la verdad yo fui muy feliz, aprendí muchísimo, no solamente de cocina sino de mí, de mis límites, de hasta dónde podemos llegar”, afirma la actriz. Juliana se dejará ver en situaciones inesperadas que demostrarán el arduo trabajo que significa cocinar. “Somos más fuertes de lo que creemos, este es un proyecto inolvidable para mí”, comenta la actriz, que habla sobre su experiencia en el reality.

- ¿Cómo le iba en la cocina antes de iniciar el reality?

No tenía ni idea de cocinar, cuando llegó esta invitación, empecé a prepararme, empecé a cocinar y a contratar profesores que me ayudaron en la casa. Veía recetas y practicaba.

- ¿Cuál fue el plato más complejo de preparar?

El cuy, me impresiona mucho ese animalito mirándome a los ojos diciéndome, por favor, no me partas.

- ¿En esta temporada de Masterchef los colombianos verán el carácter suyo como santandereana?

Aquí se llora, lloramos mucho.

- ¿Qué proyectos vienen luego de MasterChef Celebrity?

Arranqué una película que van a ver muy pronto que se llama “Donde tú quieras”, la podrán ver en Cine Colombia. El próximo miércoles arranca al aire por Netflix “Perfil Falso”, una producción maravillosa en la que estuve el año pasado y viene otro secreto que no puedo adelantar en julio, arranco un proyecto maravilloso que sé que ustedes se van a morir de la felicidad porque es una segunda temporada.

- ¿Cuál es su secreto para mantenerse bella?

Ejercicio, ejercicio y ejercicio, todos los días, porque en la comida no me cuido tanto.