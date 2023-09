MasterChef: Martha Bolaños se arrepintió de lo que le hizo a Daniela Tapia, ¿qué pasó?

Las dos veces a tomado de sorpresa a Tapia, quien aseguró que no entendía las estrategias pero que ella no quería votar por Martha y terminó ejerciendo su voto sobre otro compañero, mientras lloraba por lo acontecido.

Ahora, en el episodio emitido, ayer 20 de septiembre, la cubana se mostró molesta por ser la segunda vez que Bolaños está en su contra y a quien ella consideraba como una amiga, por lo tanto, manifestó abiertamente que se sentía traicionada.

“Tengo que aceptar que el que te traiciona una vez, te va a traicionar de nuevo. Ella es traidora. A mí sí me duele, pero lloré lo que iba a llorar allá afuera, ya no voy a llorar más. Lo que sí le pido es que no me vuelva a hablar en la vida y creo que no voy a mencionar ese nombre”, dijo Daniela, herida por la elección de Martha Isabel.