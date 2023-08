“Matrimonios a término fijo”: Isabella Santo Domingo hace irreverente propuesta, ¿de qué se trata?

Isabella Santo Domingo es una mujer que se ha caracterizado por ser honesta, directa, de carácter fuerte y con un talento innato para decir la verdad, ya sea en segmentos de comedia en las tablas, a través de sus libros o en cualquier intervención que haga en programas, realities e incluso novelas y series donde interpreta personajes que ella cree cuentan una historia que vale la pena ver y seguir.

Todo esto vuelve a quedar muy en evidencia en su más reciente libro, Revivamos nuestra histeria, donde ella habla de temas tan polémicos como el matrimonio, lo que está o no políticamente correcto, la irreverencia que pueden tener algunos personajes y muchos temas más. Sin embargo, el tema de los enlaces matrimoniales es el que más ha resonado desde que ella anunció su nuevo texto, y más porque Isabella ya había declarado que no está dispuesta a casarse.

“A mí el matrimonio me aterra, o sea, como institución me aterra, no lo entiendo. A mí cuando me dicen: ‘bueno Isabella y tú por qué nunca te casaste’, digo porque nunca me interesó empapelarme, para mí el matrimonio es eso... Por todo lo que leí, por descubrir de dónde proviene. No fue que Dios dijo: ‘tienen que casarse’, no, eso fue un convenio entre Iglesia y gobiernos que dijeron: ‘se nos está escapando el dinero’”, declaró Santo Domingo en su entrevista en el programa digital Claro Oscuro de El Espectador.