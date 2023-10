El popular programa de talentos Yo Me Llamo ha sido escenario de un tenso episodio en su más reciente edición, en el capítulo del 9 de octubre de 2023, que involucró a Amparo Grisales, la icónica jurado del programa, y una de las imitadoras que se encontraba en riesgo.

La situación dejó a los espectadores sorprendidos y la concursante en una situación incómoda al principio, que la hizo reaccionar de una forma que puede ser considerada como grosera.

Todo comenzó cuando la participante, quien personificaba a Paulina Rubio, realizó su presentación final, buscando demostrar su valía en el programa para no ser eliminada. No obstante, la actuación no logró convencer a Amparo Grisales, quien no escatimó en críticas hacia la concursante.

La pelea y el gesto inesperado de Yo Me Llamo Paulina Rubio

Al evaluar la actuación, Carlos Calero, uno de los conductores del programa, preguntó a Amparo: “¿Te gustó Paulina Rubio?”. La respuesta de la actriz dejó claro que no quedó impresionada: “No, es que mira, ella le mete todas las ganas, esta es una canción que además tiene un fondo de rumba flamenca. La canción habla de sensualidad y en la coreografía no le veo gracia, mi amor, yo no vi nunca que hicieras algo agradable o bonito con las manos”.

Las críticas no quedaron ahí, ya que Pipe Bueno, otro de los jurados, coincidió en que la coreografía había resultado poco fluida y, en su opinión, hasta chistosa. A pesar de esto, destacó el trabajo vocal de la participante.

Las palabras de Amparo Grisales continuaron con comentarios sobre el look de la artista. Hizo mención al peinado y a un gorro que llevaba la concursante, calificándolos como poco adecuados. La situación llegó a su punto máximo cuando la imitadora fue invitada a acercarse a la mesa de los jueces, y Amparo lanzó comentarios enfocados en el atuendo, incluyendo una crítica al gorro que llevaba puesto. “El peinado y el gorrito... ven para acá, es que es muy feo lo que tienes puesto. No, esa gorrita no te luce, esos rulos no son”, le dijo.

Cuando la concursante, en medio de reverencias, se retiró hacia el escenario, la jurado comentó con firmeza sobre el aspecto de la imitadora. Mencionó que se sentía como si la concursante la detestara y enfatizó que eso no le importaba en absoluto: “Ella me da la espalda y me debe detestar, y a mí qué me importa. Yo ya dije lo que tenía que decir”.

La participante siguió mostrando desinterés ante cada comentario de la actriz, intentando plasmar que no le afectaban las críticas con muchas reverencias. Finalmente, Amparo Grisales concluyó con una reflexión sobre su actitud matinal, donde pidió a Dios ser “invisible, invencible e invulnerable a todas las discordias humanas”.

En el momento de la decisión para eliminar a los participantes en riesgo, Amparo Grisales votó por Paulina Rubio, elegida para dejar el reality, a pesar de que, según los presentes, la concursante le lanzó una mirada fulminante.