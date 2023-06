“Me dolió compartir 6 años con esa persona”: Epa Colombia sobre Diana Celis

“Lo peor es que la gente me da duro a mí, que lo del TransMilenio. Sí ella me apoyó a hacer lo de TransMilenio, ¿no ve que ella fue la que me grabó? Amiga, lo que más le pido es que Dios me sane de todo, porque ella quedó muy bien y yo con miles de deudas, embalada, pero sé que me voy a recuperar de todo esto”, comentó Epa Colombia en sus historias.

“Amiga, tú sabes que Diana siempre me dijo que nunca me quería hacer daño. Bueno, ella me demandó para que yo le diera el 50 %, nunca me dijo: ‘Amor, sentémonos, ¿qué me vas a dar?, ¿qué me corresponde a mí?’. No, ella me fue demandando de una vez”, agregó.

Siempre estuvo enamorada de Karol

En el programa Lo sé todo, de Canal Uno, hace pocos días, Epa Colombia sostuvo: “Yo con Diana duré seis años y fue la primera persona con la que estuve, pero realmente yo siempre estuve enamorada de Karol Samantha, (su actual pareja y excompañera de colegio) y yo nunca fui sincera, yo debí ser sincera con Karol al principio para no tener hoy en día que pasar por todo el proceso tan difícil que pasé”.

La cosa no se detuvo ahí, pues, Epa Colombia cuestionó a Diana Celis cuando acabaron la relación diciendo, “hay cosas que uno se da cuenta cuando sale adelante y tiene dinero, quiénes son las personas que están contigo, por lo que tú tienes y por lo que tú eres, y una persona que dura seis años contigo jamás te deja mal con la Dian, con la Superintendencia, con lavados de activos y te hace la maldad”, añadió.

Estas palabras llegaron a Diana Celis por medio de las redes sociales y aprovechando su presencia en la app, decidió responder mediante una publicación donde se le ve sonriente con unos lentes de sol naranjas acompañado del pie de foto que dice “Hay personas que solo destilan veneno y mentiras de su corazón son tan faltas de amor que solo dañan a los demás con calumnias. Bendiciones para todos”, expresó la futbolista.