“Me encantaría”: Chris Evans habla acerca de volver a interpretar al Capitán América

En una entrevista con ‘Good Morning America’, Chris Evans habló de su posible regreso al mundo Marvel. “Me encantaría. Ese fue un momento muy especial en mi vida. Soy muy protector con el personaje. Ese es el problema. Para volver, tendría que ser por las razones correctas y en el momento adecuado. Se siente un poco pronto todavía. Terminamos la historia con tan buena nota que tengo miedo de empañarlo”, afirmó el actor conocido por su papel como Capitán América.

Debido a su papel protagónico en la historia del universo cinematográfico de Marvel, es uno de los personajes más queridos por los fans de Los Vengadores. Capitán América: El primer Vengador (2011), Los Vengadores (2012), Capitán América: El soldado de Invierno (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Capitán América: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019); son las ocho películas en las que actuo Evans.

Estas son las condiciones que debe tener la historia en cuanto a la posibilidad de volver a interpretar a Rogers. “¿Qué revelamos? ¿Qué estamos aportando a la historia? Muchas cosas tendrían que cumplirse. Pero en la actualidad no se siente como algo posible, y no me gustaría lastimar el legado, el cual quiero proteger mucho. Fue una época tan preciosa y el poder ser parte de estas películas fue una posibilidad increíble para mí. He dicho que no muchas veces y hay un millón de formas en que esto puede salir mal”, indicó Evans.

“Nunca digas nunca. No lo sé. No es un ‘no definitivo’, pero tampoco es un sí total. Hay otras cosas en las que estoy trabajando en la actualidad y creo que se hizo un gran trabajo permitiendo que el Capitán complete su viaje. Si vas a volver al personaje no puede ser solo por el dinero. No puede ser solo por emocionar a la audiencia”, dijo el actor estadounidense al portal ‘Variety’.

Recordemos que Chris Evans también apareció en Thor: El mundo oscuro (2013) y Spider-man: Homecoming (2017).