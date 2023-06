Sin embargo, Tejeiro bromeó diciendo: “Porque lo encontré en un motel... jajaja”. Pero esta no fue la única pregunta que captó la atención de los televidentes. También habló sobre lo que más teme al entrar en una relación: “Que me engañen, que me traicionen, que rompan la confianza que uno tiene”.

Los presentadores de “Día a Día” no dejaron pasar la pregunta que más le hacen sus seguidores: “¿Por qué se acabó tu relación con Andy Rivera?” A lo cual ella respondió: “¿Por qué todos quieren saberlo? Hay cosas que uno no puede revelar porque forman parte de la privacidad de cada persona”.

“Me ha ido regular en las relaciones amorosas”

Según la actriz e influencer, el artista nunca le dio el lugar que le correspondía como pareja. “Estuve en una relación durante nueve años donde nunca me dieron mi lugar, donde estaba como en un segundo plano y yo no me sentía como lo que era: la novia. Nunca me dieron el título de la novia... Yo me lo podía dar, pero, si ante todo el mundo y ante nosotros dos no me estás diciendo que soy tu novia, ¿entonces qué soy?”, expresó.

Además, la intérprete mencionó que uno de sus mayores deseos en su vida amorosa es encontrar a alguien que le dé el valor que se merece.

En otra ocasión, la actriz participó en el podcast de las creadoras de contenido Calle y Poché, y entre muchas otras cosas, le preguntaron sobre sus inseguridades en todos los aspectos de su vida, iniciando por los temas amorosos.

“Siempre me ha ido como regular con las relaciones amorosas porque soy o era, sigo trabajando en eso, muy insegura en muchos aspectos de mi vida y como mujer que afectan mucho las relaciones con la pareja. Últimamente, no he tenido muchas relaciones y no puedo decir si soy celosa o no, pero sí he trabajado mucho en el amor propio, porque desde ahí nace la inseguridad”, respondió.

Además, sostuvo: “Pero mis relaciones más largas han sido sufriditas con base a mis inseguridades, con base seguramente a mucha ausencia que tuve en algún ámbito de mi vida, no sé de mi padre o madre”.