“Me pasé de la raya”: Will Smith pide disculpas a Chris Rock tras bofetada

Casi al finalizar la gala, Will Smith volvió a subir al escenario, pero esta vez para recibir el premio como Mejor actor principal por la cinta King Richard. Con lágrimas en los ojos se refirió a lo sucedido y pidió excusas a la Academia y sus colegas por lo ocurrido.

Sin embargo, este lunes se pronunció a través de sus redes sociales y aseguró que “la violencia es venenosa”. Además, reiteró sus disculpas por este hecho que le dio la vuelta al mundo.

“Mi comportamiento en los premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa forman parte del trabajo, pero una broma sobre el estado médico de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, escribió el actor de 53 años.

En otro apartado de la publicación dijo: “Me gustaría pedirte disculpas públicamente, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”.

Al final, Will Smith ofrece disculpas a la Academia, a los productores del espectáculo, a todos los asistentes y espectadores que siguieron la transmisión.

“Me gustaría pedir disculpas a la familia Williams y a mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje magnífico para todos nosotros”, escribió.