“Me quería colgar en un árbol”: Sebastián Caicedo pensó quitarse la vida tras el divorcio

“Cuando estaba en mi finca tenía pensamientos raros, como que se me acabó el mundo, apague y vámonos (...) Tuve esos pensamientos suicidas y me quería colgar en un árbol”.

Y es que, según su versión, él fue “juzgado, señalado y calumniado” porque la gente necesitaba un por qué. Al no encontrarlo, lo relacionaban con cualquier persona con la que se tomara una foto o incluso decían que era gay.

Todo eso lo golpeó y él empezó “a darle poder a la piedra, a la luna, a la pachamama”, hasta que alguien le cuestionó por qué le daba el poder a la creación y no al creador.

Por eso Sebastián Caicedo se empezó a acercar a Dios y a ir constantemente a una iglesia en Medellín.

“Un día se me acerca alguien y me dice:, ‘Sebastián, quiero orar por ti’. Yo le dije, claro, dale. Se me acerca, me abraza y me dice en el oído: ‘Ese día, que estabas mirando ese árbol, tu no estabas solo, yo siempre estuve contigo’”, Sebastián Caicedo.

Según su testimonio, nadie sabía que él había pensado eso y Sebastián Caicedo nunca había visto a esa persona en la iglesia, por lo que ahora es más unido a Dios y entendió ese episodio como una segunda oportunidad de vida.