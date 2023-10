“Me van a extrañar”: a Martha Isabel Bolaños no la invitaron a 'Betty, la fea' y confesó la razón

Mientras que otros personajes, como doña Catalina Ángel e Inesita, no estarán presentes debido al lamentable fallecimiento de las actrices que les dieron vida, Martha Isabel Bolaños sigue en este mundo y ha aclarado por qué no estará en la secuela.

Sin embargo, una sorpresa desilusionó a los fans: 'la Pupuchurra', un personaje inolvidable de la trama, interpretado por Martha Isabel Bolaños, no formará parte de esta nueva temporada.

En respuesta a las preguntas de sus seguidores en Instagram, Bolaños compartió el motivo detrás de su ausencia en la nueva temporada de 'Betty, la fea'.



No la invitaron al proyecto

"Voy a aprovechar para contarles un chisme, estaba en el canal y estaban todos mis compañeros de 'Betty' grabando. Fue muy loco, porque cuando entré al estudio, estaban todos", comenzó narrando.

Martha Isabel Bolaños aclaró que su ausencia en el proyecto se debía a que no fue invitada, y esto también aplicó para otras compañeras de reparto, como Paula Peña y María Eugenia Arboleda, quienes interpretaron a Sofía y Mariana López y Mariana Valdés, respectivamente. A pesar de las especulaciones, Bolaños explicó: "Yo digo que, al no estar Sofía, 'la Pupuchurra' no tiene mucho que hacer ahí, pero es la realidad".

