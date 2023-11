Megadeth celebrará sus 40 años en Colombia

Celebrando sus 40 años de ininterrumpida actividad y diez desde la última vez que se presentó en Colombia, el próximo año la banda de trash metal, Megadeth, vuelve a Colombia.

Liderada por el cantante, compositor y guitarrista Dave Mustaine, por esta banda han pasado muchos músicos que han ido dejando su huella en algunos de sus mejores discos de toda la historia del thrash metal.

La cita será en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 21 de abril de 2024, pero desde el próximo 15 de noviembre se iniciará la preventa para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y dale!.

Una de las bandas que nació a inicio de los años ochenta en la agitada ciudad de Los Ángeles, sorprendiendo en el panorama rock de aquellos tiempos con ‘Killing Is My Business... and Business Is Good!’, su álbum debut. Hasta la fecha, ya son más de 15 producciones discográficas publicadas.

“Lo que diría que destaca a la audiencia colombiana de todas las demás por siempre, siempre, siempre, siempre, lo vivimos durante el aniversario del Countdown to Extinction (2012) cuando vimos a la gente en el concierto y de repente todos tenían las máscaras de Vic puestas”, contó Dave Mustaine a Radiónica en 2014.