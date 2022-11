Melissa Martínez le respondió a los que la critican por no mostrar más piel

Por medio de las redes sociales, los fans de Melissa le han preguntado la razón por la que no fue más arriesgada y por la que no mostró más piel en las fotos de esta revista, que siempre deja más de uno con la boca abierta.

Ante estos interrogantes, Martínez respondió por medio de sus historias de Instagram que se sintió más cómoda saliendo “tapadita” que dejando todo a la vista.

“¿Por qué no mostraste más de tu cuerpo?”, le preguntó uno de sus seguidores en Instagram.

“Porque no era necesario para hablar de mi carrera, nunca ha sido necesario... En todo caso, si era por mostrar algo más de mi cuerpo, tenía que mostrar mi cerebro. Es que no hay otra cosa más. No hay otra cosa más que sea necesaria para hablar de mi carera y mi profesión”, dijo la periodista deportiva.

Cabe resaltar que Melissa en otras oportunidades se había negado a salir en Soho, ya que no quería mostrar su cuerpo y sexualizar su imagen. Sin embargo, en esta oportunidad aceptó porque la revista le está apostando a un nuevo enfoque.

Soho cambió su estilo porque ahora está bajo la dirección de la expresentadora de Noticias Caracol, Mónica Jaramillo, quien le apunta a otra forma de ver a la mujer, muy diferente a lo que era esta revista anteriormente, pues era común ver a las famosas más bellas mostrando mucha, pero mucha piel.