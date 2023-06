Melissa Martínez vio acompañada la final del fútbol, ¿hay un nuevo amor?

La periodista Melissa Martínez, es una de las reporteras deportivas más reconocidas de Colombia. Esta oriunda de Barranquilla trabaja actualmente en ESPN.

La vida de Martínez ha sido tema de conversación luego de su separación del futbolista Matías Mier a mediados del 2022. E incluso los seguidores de esta han especulado que la presentadora se encuentra nuevamente en una relación puesto que su expareja ya se encuentra en una.

Sin embargo, aún no se han visto señales de que Melissa estuviera involucrada en un nuevo amor ya que, en repetidas ocasiones la presentadora ha salido a aclarar su situación sentimental y ha desmentido los rumores sobre el tema.

Ahora bien, el rumor se ha avivado nuevamente, luego de que Martínez subiera una historia a su Instagram donde se le puede ver “bien” acompañada, mientras veía la final de la Liga entre Millonarios y Nacional.

En la historia que subió en su red social se le ve junto a otra persona brindando en un espacio ambientado para poder disfrutar del encuentro deportivo.

La personalidad no solo ha mostrado a sus seguidores por medio de redes como va su carrera profesional, sino que también ha dejado ver un poco de lo que ha estado sucediendo en su vida personal.

Aún no se sabe específicamente quien es la persona que está junto a ella y si se trata de un hombre o de una mujer. Por ello, hasta el momento no es conveniente afirmar que la presentadora está o no en una nueva relación.