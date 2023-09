Melissa Valdés, la diseñadora colombiana que brilló en Victoria’s Secret

Después de cuatro años de estar suspendido, el tradicional desfile de la marca de lencería Victoria’s Secret regresó. Y volvió con varios cambios. Uno de ellos es la participación de un grupo de 20 mujeres de cuatro países (Colombia, Inglaterra, Japón y Nigeria) que fueron escogidas para que el mundo conozca sus talentos. Una de ellas fue la diseñadora antioqueña Melissa Valdés Duque.

Todo comenzó hace más de un año. Primero la contactaron por Instagram, por ahí vieron su trabajo, y luego tuvo una entrevista mientras estaba en París haciendo una pasantía en la casa de bordados de Chanel. Fue sincera. Les contó que no tenía marca ni taller, que en ese entonces seguía siendo estudiante, se graduó hace un par de meses en la Colegiatura de Medellín. Que tenía 23 años, ya tiene 24. Los cautivó.

El reto: hacer una colección que mostrara una parte de Melissa. Se puso manos a la obra. Montó un taller y armó un equipazo con más mujeres que se unieron a este sueño: dos estudiantes de diseño del Sena, una confesionista, una experta en crochet y las vecinas del barrio donde creció en Carolina del Príncipe, bajo la dirección de la mamá, Gloria. También le ayudó el papá, Jairo: él cosió con ellas.

El concepto de esta propuesta surgió de cómo narrar una historia a partir de elementos visuales. Y se fue por las cicatrices. Las de ella, las de las mujeres que ve en la calle y las de su mamá luego de superar una extraña enfermedad. Las cicatrices que van más allá de una herida. Las que se ven, pero las que no también. Las cicatrices que marcan el camino.

“Siempre he conectado la moda con algo y para mí poderle contar a la gente lo que hice fue encontrarle un sentido. Que no se trata solo de una cicatriz, sino de todo lo que hay detrás. Yo cuando niña sufrí de bullying por la forma de mi cuerpo, y esa es mi cicatriz, esa marca que la gente no ve, pero que me marcó. Las cicatrices no son solamente las historias talladas en el cuerpo, sino todo lo que se guarda adentro”, dice Valdés.