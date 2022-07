Michel Brown: Michel Brown: un “hit” latinoamericano

El argentino Michel Brown ha regresado a la quinta edición del programa “Desafío sobre fuego Latinoamérica” para presentar la versión más mexicana y evolucionada que se ha visto del proyecto, que tendrá como invitados a luchadores, chefs y actores mexicanos. Además, está teniendo un éxito importante en Netflix con el Pálpito, que ya se anunció que tendrá segunda temporada, y con Pasión de Gavilanes, que regresa después de casi dos décadas porque, a decir verdad, los fans nunca olvidaron esta telenovela. Vanguardia habló con él a propósito de su participación en Desafío sobre fuego, su éxito y más. ¡Murió 'Adonay'! Se cierra la historia de un himno bailable y la de un amor que no fue Khloé Kardashian espera un bebé por vientre de alquiler con su expareja, Tristan Thompson ¿Cuál es su arma favorita? “Mi arma favorita es el pugio romano o daga romana, un arma corta preciosa, con una curvatura muy particular y con una empuñadura muy particular y me di cuenta, en parte, en el momento en que la estaban haciendo. Pensaba que cuanto más chica el arma más fácil era hacerla y me di cuenta que no, todo lo contrario.

Foto cortesía History Channel/VANGUARDIA

¿Cuál ha sido como el reto más grande que has tenido en esta temporada? “El reto más grande de esta temporada ha sido romper esta cuarta pared y tener un poco más de interacción con los participantes porque estás tratando de generar contenido, pero ellos, a la vez, están en una forja 900 grados de temperatura tratando de terminar un cuchillo con el tiempo corriendo, entonces hay que saber cómo hacerlo y de qué manera que no influya el hecho de que vos entrés a entorpecer su trabajo. Eso ha sido uno de los retos más grandes, pero el que más me disfruté también”. ¿Qué fue lo más divertido? “Lo más divertido fue trabajar en esta nueva temporada tenemos invitados, algo que no sucedió en ninguna temporada ni siquiera en Estados Unidos. Además, uno de los participantes es un luchador, se llama “H’ijo de Octagón’. Conozco las luchas y trabajar con un luchador en medio de la forja era una cosa muy extraña, pero muy interesante y que se volvió muy divertido. Creo que al público le va a gustar mucho.

Michel Brown, Mariano Gugliotta, Ricardo Vilar y Doug Marcaida. Foto cortesía History Channel/VANGUARDIA

Usted es un “hit” total en este momento con Desafío sobre fuego, Pasión de Gavilanes y Pálpito. ¿Cómo vive este momento? “Muy contento, disfrutándolo mucho, muy sorprendido la verdad con lo que pasó en Netflix. Lo más importante en particular de esta serie es que le vaya muy bien en Colombia y le fue increíble. A mí me da mucho gusto. Mi casa está en Colombia, mi mujer está en Colombia, mi vida está en Colombia. En un principio me dio mucho gusto que en Colombia le vaya también y de repente empezamos a ver este fenómeno que pasó con Palpito. Lo hablaba con un actor colombiano un día y él me decía algo muy cierto: a veces en la vida o la carrera de un actor esto no llega a pasar nunca, entonces que pase que una vez por nuestras vidas es una delicia, la verdad lo disfruto mucho y nada estamos esperando ya empezar a rodar la segunda temporada (de Pálpito)”.

Michel Brown y Natasha Klauss. La desaparición de Franco es una de las incógnitas de “Pasión de Gavilanes 2”. Créditos: Instagram/VANGUARDIA

Lo conocimos en una novela muy querida, Pasión de Gavilanes y hoy está ahí nuevamente. ¿Cómo es esa experiencia de volver? ¿Es como un déjà vu? “Parecen un déjà vu, pero es súper lindo. La verdad hice muy poquitos capítulos al final porque yo estaba rodando una serie, pero fue muy emocionante. Me acuerdo que una escena en particular que fue mi primera escena y era el primer encuentro con mis hermanos después de que el personaje le pasa lo que le pasa y casi nos largamos a llorar como niños los tres. Es que los tres sabemos lo que vivimos con esa novela y lo que nos cambió la vida y, de repente 18 años después, nos vimos disfrazados de vaqueros de nuevo en un establo y fue muy emocionante, como un déjà vu, como un viaje en el tiempo”. Usted es presentador, actor, ¿cómo ha logrado esa versatilidad en su carrera? ¿Qué es más fácil ser actor? “Me gustan las dos, la verdad. Empecé a trabajar como presentador hace muchos años en un reality en Estados Unidos y después se dio trabajar en Madrid y me siento a gusto en el set, no lo padezco, todo lo contrario, es un lugar en el que me gusta estar y este vértigo del en vivo o del grabado, pero no saber qué va a pasar, esta cosa vertiginosa que tiene, me divierte y me saca un poco también de las series que son alucinantes de hacer, pero después de un tiempo son una paliza. Esto de estar metido en un taller mecánico de cuchillos y de cambiar un poco la película viene muy bien”.

Michel Brown. Fuente: instagram @michel123brown/VANGUARDIA