Miguel Ángel Silvestre estrena serie y quiere volver a Colombia

Sobre el suspenso de la serie se siente muy satisfecho ya que es un género que le gusta bastante “desde muy pequeño” y trae a la memoria esas cintas que veían en cine como pesadilla sin fin con un aterrador Freddy Krueger como protagonista, “yo le pedía a mi madre y a mi tía que me llevaran a verlas y la verdad que lo disfrutaba mucho, puro entretenimiento que te mantiene totalmente alejado de la realidad. Es bastante divertido ahora llegar a casa y ver algo que tenga que ver con este género fantástico y de terror con toques cómicos”.

El creador

Trabajar con Álex de la Iglesia es un privilegio para Miguel Ángel, desde la primera temporada se evidenció lo exigente que era, “sabe muy bien lo que quiere y tiene una mente muy peculiar en su mundo y universo imaginario. Y por otro lado, es muy divertido, es como un niño pequeño que se entusiasma y se enfada a proporciones iguales”. En general es un rodaje lleno de energía.

Miguel Ángel recuerda momentos únicos al rodar 30 monedas, “como cuando Álex me colgó boca abajo en la primera temporada y me tuvo ahí no sé cuántos minutos, por lo que hace la anciana milenaria que me pone una tela de araña. Cuando trabajas para Álex, sabes que es o todo o nada, o sea, o vas con todo o no vayas porque es muy exigente.