Miss Universo Colombia elegirá a su reina el próximo lunes 18 de octubre

La ganadora del certamen, que inició a principios de octubre con el vuelo real a Neiva, reemplazará a Laura Olascuaga, actual Miss Universe Colombia y quien ya tuvo la oportunidad de representar al país en el evento internacional que el año pasado cambió su formato.

Cabe recordar que en 2020 la empresaria Natalie Ackermann se quedó con los derechos de Miss Universe Colombia para elegir a la representante del país ante el concurso internacional, labor que hizo durante cerca de 80 años el Concurso Nacional de Belleza (CNB), en cabeza de Raimundo Angulo.

“La perspectiva y el enfoque de cada organización es completamente diferente. Miss Universe Colombia entró a los certámenes buscando una alternativa de internacionalización de la mujer, buscar un perfil femenino que se adecue o que este más ligado a la mujer actual, real, líder; a la mujer social, a la mujer que participa en todos los escenarios de la sociedad y que se muestra sin temor a nada”.

Así lo consideran Ahmet Fortich y Alejandro Obando, administradores de Colombiana Universal, una agencia de reinas en el país y quienes han participado de los eventos que se han realizado en el marco de la segunda versión del certamen de belleza.

Según Fortich, este nuevo certamen tratar de “mirar nuevas caras y nuevas propuestas. No podemos olvidar que el CNB lleva 80 años y solamente nos ha dado dos Miss Universo, así que hay que darle la oportunidad a nuevas caras, ese cambio nos puede favorecer y traer más títulos”.

Con este cambio, la única que tendrá el derecho a representar al país es quien sea elegida como reina, ya que con el antiguo formato Colombia enviaba a la corte real, que estaba conformada por la reina, la virreina, la primera, segunda y tercera princesa a distintos concursos internacionales

Estas franquicias pertenece siguen perteneciendo al CNB y por lo tanto son ellos quienes seguirán eligiendo a las concursantes para estos certámenes, mientras que la participante al concurso de belleza por excelencia, Miss Universo Internacional lo elegirá el concurso que cierra este fin de semana.

El concurso se definirá este fin de semana y los expertos ya tienen a sus favoritas para quedarse con la corona. “Este año está muy reñido, a pesar de que hay 24 candidatas, hay ocho que pueden estar peleando el título”, señaló William de la Rosa, Influencer de reinas.

Según el experto se mantienen entre las grandes favoritas Risaralda y Cartagena. Aunque no se descartan candidatas como La Guajira, que se destaca con su distinción al caminar; así como la evolución que ha tenido Valle a lo largo del concurso.

“Santander esta entre las preferidas. Tenemos a Norte de Santander que ha sabido meterse entre el grupo de favoritas y finalmente Bolívar con su impacto y estatura”, mencionó William de la Rosa

Un año difícil de reinado

Laura Olascuaga entregará la corona este lunes después de un año complicado para desempeñar su labor, debido a las restricciones que tuvo para viajar a los eventos de carácter social a los que están vinculadas la ganadora del concurso, por la pandemia del Covid-19.

Pese a que considera que su año de reinado fue poco productivo, por los inconvenientes sanitarios, la bolivarense quiere dejar como legado el mensaje de luchar hasta alcanzar sus sueños, teniendo en cuenta que no desistió de ser la mujer más bella del país, luego de ser virreina en el CNB en 2018.

“Muchos conocen mi historia, la historia de una mujer que no aceptó que le dijeran que no se podía hacer algo más, qué no podía volver a intentarlo, que no podía ir tras sus sueños”, resaltó Olascuaga en medio de los eventos en Bogotá.

La actual Miss Universe Colombia señaló que “fue un año difícil, una nueva organización, pero sobre todo muchas personas que no estaban de acuerdo conmigo, pero yo siempre estaba con esa entereza para asumir cualquier rol y llevar esta banda”.

Finalmente consideró que “la banda no solo se lleva en el pecho, sino en el corazón”.